È durata circa due ore la visita nella sede nerazzurra di Cristian Chivu, appena uscito dall'Inter HQ. Il mister è arrivato in Viale della Liberazione intorno alle 17 ed è uscito qualche minuto fa. Come già più volte raccontato, l'allenatore nerazzurro è arrivato questo pomeriggio 'a colloquio' con la dirigenza meneghina per formalizzare l'accordo trovato nelle scorse settimane. Firma fu!

Adesso manca solo l'ufficialità, ma tra l'Inter e il condottiero che l'ha riportata a sorridere, festeggiare e vincere sarà ancora amore. Il tecnico romeno ha sottoscritto il prolungamento del suo contratto con la Beneamata, con la quale proseguirà insieme fino al 2028. Dopo qualche minuto dall'uscita dalla sede di Chivu, hanno lasciato il The Corner anche il direttore sportivo, Piero Ausilio, e il legale del club, Angelo Capellini.