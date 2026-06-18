È durata circa due ore la visita nella sede nerazzurra di Cristian Chivu, appena uscito dall'Inter HQ. Il mister è arrivato in Viale della Liberazione intorno alle 17 ed è uscito qualche minuto fa. Come già più volte raccontato, l'allenatore nerazzurro è arrivato questo pomeriggio 'a colloquio' con la dirigenza meneghina per formalizzare l'accordo trovato nelle scorse settimane. Firma fu!

Adesso manca solo l'ufficialità, ma tra l'Inter e il condottiero che l'ha riportata a sorridere, festeggiare e vincere sarà ancora amore. Il tecnico romeno ha sottoscritto il prolungamento del suo contratto con la Beneamata, con la quale proseguirà insieme fino al 2028. Dopo qualche minuto dall'uscita dalla sede di Chivu, hanno lasciato il The Corner anche il direttore sportivo, Piero Ausilio, e il legale del club, Angelo Capellini.

Sezione: Focus / Data: Gio 18 giugno 2026 alle 19:18
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
vedi letture
Egle Patanè
autore
Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi