A Riad ci sarà anche il Bologna a giocarsi la Supercoppa italiana, essendosi guadagnato il diritto di partecipare alla final 4 prevista a fine dicembre vincendo l'ultima edizione della Coppa Italia. La squadra di Vincenzo Italiano scenderà in campo per sfidare l'Inter con l'obiettivo di conquistarsi un posto nella finalissima, come raccontato da Thijs Dallinga al Quotidiano Sportivo: "Sarà una bella gara, non ci poniamo nessun limite. Abbiamo dimostrato l’anno scorso che possiamo battere l’Inter", le parole dell'attaccante olandese.