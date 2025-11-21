Nessuna sorpresa d'allenamento dell'Inter nel giorno di antivigilia del derby andata in scena stamattina alla Pinetina: Denzel Dumfries, Henrikh Mkhitaryan e Matteo Darmian non hanno partecipato alla seduta e, dunque, non saranno a disposizione di Cristian Chivu. Che ha deciso di non fare il ritiro pre-gara, trattando la sfida con il Milan come le altre già giocate in questa stagione: dopo l'allenamento di domani, i giocatori saranno liberi di andare a casa. Lo riporta Sky.

Quanto alle scelte di formazione, i veri dubbi sono in difesa, nello specifico su chi la guiderà tra Bisseck, Acerbi e De Vrij in mezzo a Bastoni e Akanji. In mezzo al campo, Sucic è in vantaggio su Zielinski per completare il trio con Barella e Calhanoglu, mentre a destra il prescelto per sostituire l'infortunato Denzel Dumfries è Carlos Augusto. In attacco, salvo sorprese, dovrebbe rivedersi la coppia Lautaro-Thuram, con il francese che tornerebbe titolare dopo due mesi.