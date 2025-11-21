Ancora un paio di allenamenti e gli ultimissimi dubbi di formazione saranno sciolti. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, restano ancora tre punti interrogativi per tre ballottaggi più o meno indirizzati in vista del derby di domenica.

Il primo riguarda il cuore della difesa: chi tra Akanji e Bastoni? Ad Appiano sono in risalita le quotazioni di Yann Bisseck, che in questa stagione è traslocato spesso al centro, ma la sfida con l’usato sicuro Francesco Acerbi è apertissima. Da valutare diversi fattori, non ultimo la velocità del duo Pulisic-Leao. Senza Dumfries, poi, a destra sembra scontato l'impiego di Carlos Augusto, considerando anche l'assenza prolungata di Darmian. "L’olandesone non sarà convocato e lavora ad Appiano sulle residue possibilità di esserci anche a Madrid mercoledì in Champions: Carlos Augusto, a piede invertito, è la vera scommessa della sfida", si legge. Infine, Piotr Zielinski oggi è in leggero vantaggio su Sucic.



PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram.