"Come tutti i derby di Milano, non è semplice fare un pronostico. L’Inter rimane però da qualche anno la squadra da battere. Ha cambiato, poco anche in mezzo. I giocatori che sono arrivati hanno rinforzato una rosa già competitiva. Anche se la carta di identità è avanzata». A parlare è Stefano Eranio, in un'intervista a Tuttosport.

"Il centrocampo è quello che ti dà equilibrio, geometria, qualità. Oggi il centrocampo del Milan è secondo solo a quello dell’Inter - afferma - L’Inter è forte come pensiero di calcio perché ormai ha un gioco consolidato. E' un gioco che fa da anni ed è il prodotto di giocatori che hanno alzato, stagione dopo stagione, l’asticella. Il Milan ci sta arrivando. Non bisogna dimenticare Frattesi e nemmeno Ricci dall’altra parte. La forza del centrocampo in mano a Chivu si conosce e Sucic sta entrando nei meccanismi della squadra2.