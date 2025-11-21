"Sono contento di aver evitato la Svezia, la loro fisicità l'avremmo sofferta. Anche i nordirlandesi hanno una identità forte e, soprattutto, corrono molto, ma dal punto di vista tecnico, siamo decisamente superiori". Questa l'opinione di Beppe Bergomi sul sorteggio playoff Mondiale che ha riguardato gli azzurri.

"Se dovessi scegliere un avversario per l'eventuale finale, direi il Galles: non mi fido della Bosnia e della scuola slava - spiega lo Zio alla Gazzetta -. Ciò

che conta, però, è non cadere in depressione nei mesi che ci separano dal playoff: proviamo a cercare energie positive, umiltà e coraggio. Questi ragazzi si sentono dire tutti i giorni che un tempo c'erano i Totti e i Del Piero al posto loro, ma devono sapere che non sono scarsi. Siamo meglio di come

pensiamo di essere e di come ci descrivono all'estero: ripartiamo da questo".

