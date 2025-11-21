Anche il Corriere dello Sport raccoglie e rilancia le indiscrezioni che arrivano dalla Germania circa l'interesse concreto dell'Inter per Karim Adeyemi, attaccante tedesco in scadenza di contratto nel 2027.

"Adeyemi non pensa al rinnovo e medita di lasciare il Borussia Dortmund - si legge -. Il suo agente Mendes, come riportato dalla Bild, ha cominciato a fare alcuni sondaggi. Tra i club a cui è stato proposto l’attaccante tedesco, oltre al Manchester United, c’è anche l’Inter. In viale Liberazione hanno ascoltato e registrato, ma nessuna mossa ulteriore è stata fatta o messa in preventivo".