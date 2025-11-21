"Meglio di così non poteva andare, il sorteggio è stato benevolo e noi dobbiamo qualificarci per forza: se non andiamo neppure stavolta, è dura...". Lo dice Franco Causio intervistato dalla Gazzetta dello Sport per commentare il sorteggio playoff per i Mondiali.

"La priorità è recuperare un gioco, che finora abbiamo mostrato di non avere. E poi anche quei giocatori che rendono più nel proprio club che in Nazionale: a partire dal gruppo dell'Inter. Pio Esposito ha già dimostrato la sua forza, Gattuso farà bene a insistere molto su di lui", dice il campione del mondo '82.