Karim Adeyemi può lasciare il Borussia Dortmund nell'estate 2026, ad un anno dalla scadenza di contratto. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, l'attaccante tedesco si sta guardando attorno dopo essersi affidato a Jorge Mendes.

L'agente portoghese sta parlando con alcuni club, la priorità del giocatore è quella di approdare in Premier League. Al momento non risultano discorsi avviati con l'Inter e la pista della Serie A risulta fredda.