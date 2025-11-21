In attesa di Atletico Madrid-Inter, match valido per la quinta giornata della fase campionato di Champions League durante il quale si incroceranno ancora una volta la compagine guidata dal Cholo Diego Simeone e la sua ex squadra, l'allenatore argentino ha rilasciato un'intervista su Prime Video durante la quale ricorda anche il derby che lo vide grande protagonista nel marzo del 1998, condito da un super gol di cui vi riportiamo un breve stralcio.

"È arrivato il mister e mi ha detto: 'Ti piacerebbe giocare davanti con Ronaldo nella derby contro il Milan?'. E io ho risposto: 'Io? Certo'. Sono sempre stato un attaccante - ricorda il Cholo -. E cosa è successo? Quello che doveva succedere…", ovvero il gol. "Ho finto di andare sul secondo palo, ho tagliato sul primo come fa un attaccante e come un attaccante l’ho messa dentro" ha concluso.