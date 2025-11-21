Campionato fermo per dare una mano alla Nazionale? La Federcalcio sta valutando diverse possibilità per cercare di non perdere il terzo Mondiale di fila. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, lunedì 9 febbraio potrebbe essere una data utile per ritrovarsi in uno "spazio azzurro", magari allargando a domenica e lunedì per chi giocherà il sabato e per chi non sarà impegnato nei quarti di finale di Coppa Italia (4 e 11 febbraio).
"Il resto è un rompicapo di difficile soluzione. La certezza è che la Lega di Serie A, espressione dei club, farà tutto il possibile per andare incontro alle richieste del ct azzurro. La parola chiave è “condivisione” - spiega la rosea -. Il tentativo è quello di favorire come possibile il percorso della Nazionale: un tentativo a cui sono già rivolti i pensieri dei vertici della Serie A".
Resta il nodo di un calendario super affollato. "Posticipare a data da stabilire il turno di campionato a ridosso del playoff è impensabile. La strada degli anticipi sbatte invece su altre esigenze - si legge -. Gli infrasettimanali di marzo (la semifinale del playoff Mondiale è in programma il 26) sono già riempiti delle coppe europee, andando ulteriormente indietro – a febbraio – si trova la Coppa Italia. Oltre al periodo in cui San Siro sarà chiuso perché destinato alle Olimpiadi invernali. Occorrerebbe poi un tavolo con le tv: servirebbe il via libera di Dazn e Sky per spostare il campionato dal weekend, con un parterre di telespettatori più ampio, a un ipotetico mercoledì sera. Lo stesso con Mediaset, se il campionato andasse a sovrapporsi alle date di Coppa Italia (da riprogrammare). La Lega e i club non possono decidere in autonomia: sarebbe una violazione degli accordi sottoscritti". La volontà c'è, lo spazio meno.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
