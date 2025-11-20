"I diritti tv della serie A valgono 900 milioni. Il campionato in chiaro non è un modello sostenibile". A dichiararlo è Stefano Azzi, Ceo di Dazn, presente al Social Football Summit e le cui dichiarazioni sono state riportate oggi dal Corriere della Sera.

Attualmente Dazn ha in mano l'esclusiva di sette partite di ogni giornata di campionato e la co-esclusiva con Sky Sport delle restanti tre gare. L'accordo firmato ha validità dal 2024 al 2029.