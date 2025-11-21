E' riduttivo parlare di Cristian Chivu esclusivamente come maestro della parola, secondo Cesare Prandelli: "Non è bravo soltanto nella comunicazione, nelle conferenze stampa, come sento dire - ha puntualizzato l'ex ct della nazionale italiana parlando in esclusiva a Libero -. Lo score recente l'Inter lo ha dedicato a chi criticava Chivu dopo un paio di partite storte. Ma, secondo costoro, Marotta affidava questa corazzata a un allenatore nel quale non crede?".
Domenica sera, il romeno affronterà il suo primo da derby da allenatore, una gara insidiosa visto l'avversario: "Il Milan ora è solido, Allegri gli ha dato coerenza tatti ca e Tare ha preso giocatori giusti per i ruoli da coprire al meglio. Vedi Rabiot", il pensiero di Prandelli.
Data: Ven 21 novembre 2025
Autore: Mattia Zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
