A caccia della decima rete in carriera nel derby, Lautaro Martinez comanda, in quota goal, a 2,75, la lavagna dei marcatori per la partita di domenica sera. In scia il compagno di reparto Marcus Thuram che insegue, a 3, il quarto centro in campionato per ripartire dopo l'infortunio. Occhi puntati anche sul grande ex Hakan Calhanoglu, a 5 volte la giocata.

Il Milan si affida invece alla coppia d'attacco Christian Pulisic-Rafael Leao: se l'americano è offerto a 4,50 per il quinto acuto in Serie A, paga 5 il quarto sigillo del portoghese contro l'Inter.

Sezione: News / Data: Ven 21 novembre 2025 alle 20:26 / Fonte: Agipronews
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
