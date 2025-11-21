Nonostante le scarse presenze in stagione, Andy Diouf e Luis Henrique non sembrano destinati a muoversi a gennaio. Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, il francese non cambierà squadra anche per via dei regolamenti che non gli consentirebbero di giocare in un nuovo club, mentre per il brasiliano continua ad esserci fiducia da parte della società.

Tanto che, secondo quanto riportato, sarebbero stati respinti al mittente i primi approcci da parte della Roma. I giallorossi sono convinti che Luis Henrique avrà successo anche in Serie A, ma ne sono convinti anche in via della Liberazione, motivo per cui non c'è alcuna intenzione di privarsi del brasiliano.