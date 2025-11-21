Dopo aver vissuto da protagonista gli ultimi derby tra Inter e Milan, Davide Calabria dovrà guardare da tifoso la gara di domenica sera. L'ex terzino rossonero, oggi giocatore del Panathinaikos, racconta a Milanisti Channel i suoi ricordi delle stracittadine soprattutto a livello giovanile: "Erano derby tosti, sentiti. I miei avversari più duri erano Federico Dimarco, che era quotatissimo già a livello giovanile, e Federico Bonazzoli, che il vizio di fare gol al Milan non lo ha ancora perso...".

Perché il derby è la partita più bella di tutte?

"Perché c'è rispetto, non ci si ammazza calcisticamente parlando; ma c'è tanta rivalità, la sentiamo da matti. Nessuna città ha il nostro derby, non c'è, con tutto il rispetto per tutti, un derby vero, di tradizione e di prestigio come quello di Milano. È il miglior derby di tutti".