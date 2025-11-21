L'ex portiere dell'Inter Ivano Bordon, intervistato da TMW Magazine, ha espresso tutto il suo favore nei giudizi su Cristian Chivu: "Stupito dal suo impatto? Sì, pperché pensavo che avrebbe avuto più difficoltà ad inserirsi in questo gruppo. Che invece lo ha accettato molto bene. E lui si è fatto accettare con il suo modo di comunicare e di gestirlo. Chivu ha intrapreso il suo ruolo all'Inter nel migliore dei modi e i risultati non sono altro che il risultato di questo".

L'Inter è la favorita per lo Scudetto, o si rimarrà con questa lotta in vetta con più squadre in gioco fino alla fine?

"Penso che l'Inter abbia una forza a livello di rosa superiore a tutte le altre. Questo però non basta: non ci sarà una squadra che prenderà il largo. Vedo una lotta fino alla fine com'è stata lo scorso anno. Nella quale le coppe avranno un ruolo, ecco perché dovrebbe avere un vantaggio in più il Milan, che non le ha".