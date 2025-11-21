Domenica 23 novembre andrà in scena il 245esimo derby di Milano della storia, considerando tutte le competizioni. Dei 244 precedenti ben 182 sono stati disputati in Serie A, ma in totale la stracittadina si è giocata in sette diverse competizioni: campionato a girone unico, Coppa Italia, Prima Categoria, Divisione Nazionale, Champions League, campionato dell'Alta Italia e Supercoppa Italiana. L'Inter ha ottenuto 91 vittorie contro le 82 dei rossoneri. I nerazzurri guidano il bilancio, che viene completato da 71 pareggi.
Considerando solo il campionato italiano, l'Inter è la squadra che ha battuto più volte il Milan con 70 successi contro i 55 rossoneri e 57 pareggi. L'Inter ha segnato in tutte le ultime 14 sfide di campionato contro il Milan, mantenendo una media di due reti a incontro. È una serie importante, inferiore solo alla striscia da record registrata tra il 1992 e il 2001, quando l’Inter andò a segno in 17 derby consecutivi in campionato.
Considerando tutte le competizioni l'Inter ha segnato 341 gol totali nei derby contro il Milan, ben 19 in più dei rossoneri, a quota 322 reti complessive. I nerazzurri sono riusciti ad andare a segno in ognuna delle sette competizioni in cui hanno affrontato il Milan.
Autore: Raffaele Caruso
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 19:00 liveINTER-MILAN, -2! Il "PRIMO DERBY" di CHIVU, le ULTIME di FORMAZIONE e la GRANDE ATTESA
- 18:54 Calabria: "Il derby di Milano è il migliore di tutti. Dimarco avversario duro già nelle giovanili"
- 18:40 Caso Ultras, incontro per Marotta e Scaroni alla Prefettura di Milano: sottolineati i miglioramenti ma...
- 18:25 Romano: "Adeyemi può lasciare il Borussia Dortmund, Mendes al lavoro. C'è una preferenza. La verità sull'Inter..."
- 18:11 Pagliuca: "Mi sono ricreduto su Chivu, mi sta piacendo molto. Derby importante per entrambe"
- 17:56 UFFICIALE- Troppi infortuni, Vanheusden si ritira a 26 anni: "Decisione difficile, ma devo rispettare la mia salute"
- 17:42 Inter-Milan, domenica il 245esimo derby della storia. Vittorie e gol fatti: Milano è nerazzurra. I numeri
- 17:28 Borja Valero rassicura la Fiorentina e ricorda: "Vanoli ha grandissima personalità, ho lavorato con lui all'Inter"
- 17:13 Arsenal, scatta l'allarme Gabriel. Arteta: "Starà fuori per settimane". Poi fa il punto sugli altri infortunati
- 16:59 Settore giovanile, cinque squadre impegnate nel week-end: spicca Inter-Torino Primavera
- 16:44 Inter e CSI Milano unite per la 'Respect League', Zanetti: "Il campo da calcio è un luogo di inclusione e fratellanza"
- 16:30 Capello: "Pio Esposito giocatore dal grande futuro. Titolare nel derby? E' una bella gatta da pelare per Chivu"
- 16:15 Causio: "Italia, meglio di così non poteva andare. A partire dal gruppo dell'Inter..."
- 16:00 Bologna da scudetto? Italiano non si sbilancia: "La classifica è corta, in pochissimi punti ci sono molte squadre"
- 15:46 Collovati: "Chivu mi ha fatto ricredere: ecco cosa pensavo. Thuram? Rientro importantissimo perché..."
- 15:31 Facchetti: "Derby della seconda stella indimenticabile. Domenica partita unica, speriamo finisca come nel 1926"
- 15:17 Bologna, Dallinga: "Supercoppa, non ci poniamo limiti. Abbiamo dimostrato di poter battere l'Inter"
- 15:03 Rocchi motiva la scelta di Sozza per il derby di Milano: "Dà garanzie, è in crescita a livello internazionale"
- 14:49 A marzo la Finalissima tra Argentina e Spagna: conferme dalla Conmebol. E per la sede c'è uno stadio favorito
- 14:35 Mondiale U17, Favo prima della sfida con il Burkina Faso che vale la semifinale: "Fedeli alla nostra identità"
- 14:21 Inter-Barça, il retroscena di Lewandowski: tensione tra Christensen e Flick prima del pazzo pareggio di Acerbi
- 14:07 Prandelli: "Chivu non è bravo solo nella comunicazione. Ho sentito delle critiche, ma Marotta crede in lui"
- 13:52 Serena: "Questo derby pesa tanto dal punto di vista psicologico. Pio Esposito? Il futuro è suo, deve solo rimanere tranquillo"
- 13:38 Italia, playoff a marzo. Spalletti sicuro: "Sono convinto che andremo al Mondiale"
- 13:24 Sky - Inter, le ultime dalla Pinetina: tre indisponibili nel derby. Sucic e Carlos Augusto probabili titolari
- 13:10 Emerson Royal spettatore del derby: "Partita assurda, l'anno scorso fu supremazia Milan"
- 12:56 Ancora Altobelli: "Pio Esposito? Finalmente un grande attaccante in azzurro. E su Acerbi in nazionale..."
- 12:42 Suso: "L'Inter mi voleva, Spalletti mi chiamò, ma dissi di no per un motivo"
- 12:28 GdS - I club in aiuto della Nazionale: stage a febbraio? Ma per il resto...
- 12:14 Derby, San Siro tutto esaurito: allo stadio oltre il 90% di tifosi fidelizzati. Pronta anche una coreografia sue due anelli
- 12:00 ACERBI-BISSECK e ZIELINSKI-SUCIC, i BALLOTAGGI di CHIVU: cosa FILTRA. COREOGRAFIE al DERBY?
- 11:44 Stramaccioni: "Irlanda del Nord alla nostra portata, ma attenzione. Pio Esposito? Gli avevo predetto un futuro da centravanti della Nazionale"
- 11:30 SI - Inter, fiducia a Luis Henrique: niente cessione a gennaio, nonostante le prime avances da una big della Serie A
- 11:02 GdS - Da Calhanoglu-Saelemaekers a Materazzi-Gattuso: il derby di Milano è differente
- 10:48 CdS - Barella vs Milan: c'è un tabù da sfatare. Solo Ambrosini peggio di lui
- 10:34 Il Giornale - Inter e Milan insieme in Nba Europe? Possibile: gli scenari
- 10:20 La Repubblica - Inter-Milan, derby senza coreografie: le ultime dalle Curve
- 10:06 Federico Jaselli Meazza: "Demolizione San Siro? Dispiace, anche se il nuovo stadio è inevitabile"
- 09:52 Eranio: "Inter squadra da battere. Sfida a centrocampo nel derby? Segnalo due outsider"
- 09:38 Matteoli: "Sucic mi piace: ecco perché. Barella-gol nel derby? Lui segna poco ma..."
- 09:24 TS - Calhanoglu-Modric, le chiavi per il paradiso. Il turco, finora, è stato uomo da big match
- 09:10 Bergomi: "Italia superiore all'Irlanda del Nord e meglio di come sembra. In finale eviterei..."
- 08:56 CdS - Torna Akanji, si scalda Carlos Augusto: la probabile formazione dell'Inter
- 08:42 Altobelli: "Chivu sta dimostrando di essere da Inter. Lautaro? Se resta, mi sorpassa nella classifica dei goleador. E su Pio Esposito..."
- 08:28 CdS - Mendes offre Adeyemi all'Inter: il club nerazzurro ha ascoltato e registrato
- 08:14 GdS - Bisseck sfida Acerbi, scommessa Carlos Augusto, dubbio in mezzo: la probabile formazione
- 08:00 In attesa di Atletico-Inter, Simeone ricorda il derby del marzo '98: "Ho segnato come un attaccante"
- 00:00 Le sensazioni di equilibrio per esorcizzare l'inconscio
- 23:55 Acquafresca: "Partite come il derby vanno da sole, non mi aspetto un Milan in attesa"
- 23:41 Serie A, i campi si colorano di rosso per promuovere la campagna contro la violenza sulle donne
- 23:27 Azzi (Dazn): "Campionato in chiaro non è un modello sostenibile, ecco perché"
- 23:13 Cosenza, ass. Infrastrutture Napoli: "Per il nuovo San Siro si investirà 1 mld, qui serviranno almeno 5-600 mln"
- 22:58 Convocato per lunedì 24 il Consiglio FIGC. Sarà anche presentato lo sponsor della Coppa Italia Serie C
- 22:44 Abbiati: "Derby? Ho massima fiducia in Allegri, è l'allenatore perfetto per il Milan"
- 22:30 La Champions League continuerà anche su Amazon Prime Video: l'emittente si è garantita i diritti fino al 2031
- 22:16 Gravina: "VAR fondamentale, ma c'è qualcosa da rivedere. Troppe partite? I nostri club dipendono dai ricavi UEFA"
- 22:02 I grandi Club d'Europa continueranno a 'giocare' su Sky Sport: acquisiti i diritti tv per il quadriennio 2027/31
- 21:48 Bologna, Miranda: "Modelli? Mi piaceva Theo Hernandez. Degli italiani apprezzo Dimarco e Cambiaso"
- 21:34 Zappi sul possibile deferimento: "Sereno e fiducioso. Mai pressioni, abbiamo agito nell’interesse dell’AIA"
- 21:20 Anche lo United su Adeyemi? Romano chiarisce: "Nessuna trattativa né col giocatore né col Borussia Dortmund"
- 21:06 Intervento chirurgico per Rovella, la Lazio: "L'operazione è perfettamente riuscita"
- 20:52 Derby di Milano atto terzo per Simone Sozza: sarà l'ottava dell'Inter diretta dal fischietto di Seregno
- 20:38 Falso bilancio, De Laurentiis rinviato a giudizio. Il commento del Napoli: "Sconcertati". E si tira in ballo l'Inter
- 20:24 Leao: "Inter bella squadra, ma è un derby. Tutti i calciatori sono pronti e vogliamo prepararlo bene"
- 20:10 Sky - Verso Inter-Milan: Dumfries ai box, Carlos Augusto padrone della fascia destra. Due dubbi per Chivu
- 19:56 Kaczmarski: "Quando ho ricevuto la chiamata dell'Inter U23 ero scioccato. Non ci ho pensato due volte"
- 19:42 Milito omaggia Bocelli con la maglia del Racing dopo il concerto al Teatro Colón: "Grazie, maestro"
- 19:28 Di Marzio racconta: "Thuram era vicino al Milan, aveva parlato più volte con Pioli. Ecco perché ha scelto l'Inter"
- 19:14 Cagliari, Pisacane sprona Esposito: "Non è una punta, ma deve essere più cattivo"
- 19:00 Rivivi la diretta! Le ULTIME verso INTER-MILAN, le PAROLE di MAROTTA e lo SPAREGGIO MONDIALE dell'ITALINTER