Domenica 23 novembre andrà in scena il 245esimo derby di Milano della storia, considerando tutte le competizioni. Dei 244 precedenti ben 182 sono stati disputati in Serie A, ma in totale la stracittadina si è giocata in sette diverse competizioni: campionato a girone unico, Coppa Italia, Prima Categoria, Divisione Nazionale, Champions League, campionato dell'Alta Italia e Supercoppa Italiana. L'Inter ha ottenuto 91 vittorie contro le 82 dei rossoneri. I nerazzurri guidano il bilancio, che viene completato da 71 pareggi.

Considerando solo il campionato italiano, l'Inter è la squadra che ha battuto più volte il Milan con 70 successi contro i 55 rossoneri e 57 pareggi. L'Inter ha segnato in tutte le ultime 14 sfide di campionato contro il Milan, mantenendo una media di due reti a incontro. È una serie importante, inferiore solo alla striscia da record registrata tra il 1992 e il 2001, quando l’Inter andò a segno in 17 derby consecutivi in campionato.

Considerando tutte le competizioni l'Inter ha segnato 341 gol totali nei derby contro il Milan, ben 19 in più dei rossoneri, a quota 322 reti complessive. I nerazzurri sono riusciti ad andare a segno in ognuna delle sette competizioni in cui hanno affrontato il Milan.