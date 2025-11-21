Il rientro di Akanji ieri ha completato il quadro dei rientri in casa nerazzurra. Lo svizzero sarà titolare in difesa, dove continua il duello tra Acerbi e Bisseck per completare il reparto con Bastoni. "Con Bisseck ci sarà possibilità di giocare più alti, mentre uno tra De Vrij e soprattutto Acerbi porterebbe a fare ragionamenti differenti per evitare di farsi sorprendere da un attacco che non darà riferimenti e azzannerà la profondità come invece era accaduto a Napoli", spiega il CdS.

Il secondo dubbio riguarda l’interno sinistro di centrocampo: Sucic e Zielinski si contendono la titolarità, con il croato ancora in vantaggio ma non del tutto sicuro di spuntarla al traguardo. E poi occhio all'out di destra, dove mancherà Dumfries (oltre a Darmian): "Si farà il possibile per farlo salire sull’aereo per Madrid, ma non è da escludere che torni direttamente a Pisa, insieme all’armeno e al numero 36 nerazzurro - si legge -. Contro il Milan, Chivu sembra orientato a schierare dal primo minuto Carlos Augusto sulla destra: l’ex Monza ad oggi ha più chance del suo connazionale Luis Henrique di giocare il suo primo derby da titolare".

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro.