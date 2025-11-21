Alessandro Altobelli ha parlato anche a Tuttosport della situazione della nazionale, ma anche di alcuni elementi dell'Inter, tra i quali Pio Esposito. "Sta segnando sia con l'Inter che con la Nazionale. Bisogna lasciarlo tranquillo e non dare a lui tutte le responsabilità, ma sicuramente potrà dare tanto alla maglia azzurra. Sicuramente potrà farci dire: 'Finalmente abbiamo di nuovo un grande attaccante'".

"Se convocherei Acerbi in nazionale? Lui è sempre uno che ha dato l'anima per le sue squadre - dice ancora Spillo - Meriterebbe di essere lì, anche per dare tanti consigli ai compagni di squadra. Ma Gattuso sa il fatto suo e sceglierà per il meglio".