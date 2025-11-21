Intervistato dalla Rai durante 'Bar Sport, Gianfelice Facchetti, figlio del leggendario Giacinto, ha raccontato cosa rende davvero particolare il derby di Milano di domenica sera: "E' unico perché per la prima volta si gioca in un San Siro di proprietà dei due club. Speriamo che vada come la prima volta a San Siro, il famoso 6-3 del 1926 ".

Chi toglieresti al Milan di Allegri?

"Non toglierei nessuno. Con il dovuto rispetto, credo che l'Inter abbia trovato un equilibrio e possa giocarsi la partita a viso aperto, ovviamente con attenzione perché Allegri conosce bene queste sfide. Rispetto, ma testa alta".

Il tuo derby del cuore.

"Mio padre aveva un derby del cuore, quello in cui ha segnato. Il mio è quello della seconda stella, quella notte con il freddo la pioggia e una parte di città in festa: certamente indimenticabile".