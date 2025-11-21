Il derby raccontato da chi ne ha vissuti tanti, con una maglia e con l'altra. Maurizio Ganz racconta la sua Inter-Milan ai microfoni di Sportweek, intervista che sarà pubblicata nel numero di domani. Nell'anticipazione offerta online, l'ex attaccante oggi allenatore del Magenta individua gli uomini chiave per le due squadre: “Lautaro Martinez e Rafael Leao fanno la differenza, Nicolò Barella e Luka Modric sono meravigliosi”. E poi un aneddoto sul passaggio da una sponda all'altra del Naviglio: “Quando passai dall’Inter al Milan anche gli amici veri mi insultarono”.