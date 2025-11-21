In vista del Derby della Madonnina, Betsson.sport contribuirà a rendere lo stadio di San Siro un teatro di emozioni. L’Official Main Partner del club nerazzurro metterà in scena numerose iniziative di intrattenimento che animeranno la stracittadina ben prima del calcio d’inizio. L’impatto visivo sarà immediato già dall’esterno, con le colonne dello stadio vestite a nuovo per l’occasione, ma il vero show andrà in scena sul terreno di gioco dove, a pochi minuti dal kick-off, un suggestivo video mapping e un gioco di luci accompagneranno l’esibizione di dodici performer che, armati di bandiere digitali, scalderanno l’atmosfera. Per abbattere la distanza tra spalti e campo, il brand ha lanciato due iniziative inedite dedicate ai supporter: attraverso i canali social verrà selezionato un tifoso per l’attività 'Sbandieratore per un giorno', un ruolo d’onore che gli permetterà di scendere sul terreno di gioco durante la cerimonia pre-gara e sventolare i vessilli nerazzurri affiancando i ragazzi a bordocampo. In parallelo, per raccontare il derby da una prospettiva mai vista prima, nasce 'Bordocam by Betsson.sport': un altro fortunato fan potrà godersi lo spettacolo pre-partita e il primo quarto d’ora di gioco direttamente dalla linea laterale, documentando l’esperienza con una fotocamera usa e getta per catturare istantanee autentiche e cariche di passione.

Il divertimento targato Betsson Sport animerà anche le sale Hospitality con sfide di abilità pensate per ingannare l’attesa. All’interno della Lounge Betsson Sport gli ospiti potranno sfidare la sorte girando la Ruota della Fortuna oppure misurare i propri riflessi con il Football Rise, un game interattivo che richiede di stoppare una pallina digitale al momento esatto premendo un pulsante. Nella Lounge Nerazzurri, invece, sarà protagonista il Plinko, dove i partecipanti lasceranno cadere un dischetto sperando che atterri nello slot vincente. In palio per tutte le attivazioni ci saranno gadget esclusivi come cappellini e t-shirt, biglietti per le future gare casalinghe e, per i più fortunati, le maglie ufficiali dell’Inter. Infine durante l’intervallo i maxischermi dello stadio torneranno a pulsare con la Passion Cam, pronta a inquadrare e celebrare i volti e l’entusiasmo dei tifosi presenti. Con questo programma di eventi, Betsson Sport conferma la volontà di rendere Inter-Milan molto più di una partita: un’esperienza immersiva capace di unire sport, tecnologia e pura passione.