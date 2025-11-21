Di sfottò ante derby non è mai trapassato nessuno e non si hanno notizie di 'vittime' - come danno collaterale - nemmeno nel day after... Eppure, soffermandosi alla sola vigilia, ci si domanda se Carlo Pellegatti - che pubblica i suoi editoriali ogni mercoledì sul sito Milan News - sia stato consapevole o meno del pericolo corso. Davvero per un pelo non si è trovato a fronteggiare un'orda inferocita di linguisti dell'Accademia della Crusca che sarebbero convenuti volentieri sotto la sua dimora armati di tutto punto: brandendo dizionari della lingua italiana nonché stringendo sottobraccio fior di grammatiche dello stesso idioma (si scherza di brutto, dài!). Se solo un (sedicente) ministro dell'esecutivo in carica non li tenesse h24 impegnati altrove per decrittarne dichiarazioni mirate alla stampa o discorsi sfusi in pubblico. Per carità di patria, anzi, di "Nazione", se ne sottace volentieri l'identità, a differenza di Crozza che, giustamente, ne ha fatto invece un cavallo di battaglia della sua satira... L’intento dei sopracitati linguisti sarebbe stato quello di contestare al navigato editorialista di fede rossonera un clamoroso strafalcione grammaticale che, da lui, non ci si sarebbe mai aspettati. Roba da Premio Puli-sic, più consono alla bandiera di casa, chè il Puli-zer continua ad essere, per fortuna, un riconoscimento letterario ancora serio. Mica come le derive del Premio Nobel o gli attacchi sotto falsa bandiera (false flag) che intossicano ulteriormente la cosiddetta guerra ibrida...
Senonché, per venire finalmente al dunque, avendo coniugato col congiuntivo un verbo retto da un altro che, per antonomasia (SAPERE), avrebbe invece richiesto il modo indicativo - non ricorrendo alcun dubbio, opinione o incertezza - Pellegatti ha generato una castroneria che ha fatto letteralmente sobbalzare sulla sedia e scompisciare dalle risate. Ecco il passaggio 'incriminato' nel pezzo di mercoledì 19: "Ho sempre ammirato Elia Caprile, per me fortissimo. SO CHE PIACCIA anche all’Inter, ma farcelo soffiare dai nerazzurri sarebbe un peccato grave". E adesso, Mister Pellegatti, non se ne venga fuori a scaricare tutte le colpe su quel - comunque maledetto - correttore ortografico ("So che PIACE"). Non le crederebbe neanche il più stolto dei bimbominkia rossoneri...
Ma, nella spasmodica attesa del derby meneghino, ad attirare l'attenzione dello scrivente è stata anche una ricorrente, dunque fastidiosa, aggettivazione addossata ai nerazzurri in alcuni dei più recenti resoconti giornalistici di almeno 2 diverse testate sportive. Quanta malcelata ipocrisia si riscontrerebbe dietro a quell'aggettivo "CURIOSA" (declinato sempre al femminile), accostato a talune dinamiche interiste! Come se, appunto - nell'apoteosi del (consunto) politically correct - venisse a mancare il coraggio giornalistico di rendere più esplicite e trasparenti le proprie legittime opinioni. La prima espressione eufemistica - con un aggettivo rivelatosi poi ridondante - era saltata al naso 'grazie ad un articolo firmato per la rosea da Filippo Conticello lo scorso 10 novembre. Vi si argomentava - a proposito dell'espletamento della profilassi vaccinale che non aveva interessato tutti i convocati argentini dell'Atletico Madrid prima di imbarcarsi per l'Angola - che "(...) si è così creata una CURIOSA FRATTURA tra chi potrà viaggiare in Africa e chi se ne starà comodamente in Europa". Salvo, lo stesso Conticello, tornare forse sui suoi passi appena 5 giorni dopo (sabato 15) per precisare meglio che "(...) per essere là, la squadra (nerazzurra, nda) si è sottoposta ad un ciclo rigido di vaccinazioni. Chi non ha potuto o VOLUTO, vedi il trio dell'Atletico prossimo sfidante dei nerazzurri in Champions (...), è rimasto a casa sua". Sottacendo, però, ancora una volta, la palese sperequazione generatasi per via degli altri 2 madridisti argentini (Nico Gonzales e Almada) sottopostisi invece, come la punta nerazzurra, alla vaccinazione. In quello stesso articolo, Conticello si era poi avventurato a descrivere come "Lautaro Martinez, contro la Lazio in campionato, aveva trovato l'incrocio con un destro dalla TRAIETTORIA CURIOSA" (daje!). Una definizione che riecheggiava - ma con toni più soft, anche se tutt'altro che esplicativi - quelli a dir poco sguaiati esibiti a favore di telecamera da un ex biancoceleste. Costui - da tempo diventato opinionista TV e dal palato schizzinoso, ma forse affetto da probabile strabismo - aveva avuto più di qualcosa da eccepire sulla genesi e sulla balistica dell'esterno destro scoccato da Lautaro. Con entrambi, invece - sia Conticello che Di Canio - del tutto dimentichi di una analoga e sopraffina balistica esibita dal Toro in un Liverpool-INTER 0-1 nel ritorno degli ottavi di Champions del 2021-22.
L'ultimo(?) riscontro - a conferma dell'abuso trasversale di quell'aggettivo "CURIOSA" - viene dalle pagine del Corsport. In un articolo pubblicato ieri (giovedì 20) - mirato alla scoperta di un imperdibile tabù che Chivu, allenatore straniero, sarà chiamato a fronteggiare nel suo 1o derby in panchina - si raccontava che "Gli ultimi quattro tecnici nerazzurri non italiani, infatti, hanno fatto flop al debutto nella stracittadina milanese. E tra questi c’è anche Mourinho (...). Il portoghese, comunque, veniva dopo Cuper, che, invece, con i derby, ha avuto un rapporto ben più complicato (...). Ma poi, in una CURIOSA (a ridaje!) SUCCESSIONE, lo hanno seguito pure Benitez e Leonardo, ko nella loro prima e unica sfida con il Diavolo". Ma "CURIOSA" de che?
Orlando Pan
In conclusione, che dire?! Forse che l'unica chiosa 'potabile' - giusto per non infierire e per non rischiare magari qualche querela... - sarebbe quella di trovare a dir poco CURIOSO che il bagaglio dei sinonimi di certi giornalisti sportivi risulti così spesso sprovvisto alla bisogna...
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Calci & Parole
Altre notizie
- 21:51 Bordon: "Stupito da Chivu, ha intrapreso il ruolo di allenatore dell'Inter nel migliore dei modi"
- 21:37 Fallo killer su Hakimi, stangata UEFA contro Luis Diaz: tre turni di squalifica per il colombiano del Bayern Monaco
- 21:24 L'avvocato di De Laurentiis: "Napoli e Inter, vicende analoghe ma decisioni diverse. Il presidente è sereno"
- 21:10 Champions League, la UEFA paga ai club i bonus per i risultati: l'Inter con le sue quattro vittorie ha fatto jackpot
- 20:55 L'abuso del congiuntivo fa male: può generare 'mostri'!
- 20:40 Sky - Milan, Allegri prepara l'undici del derby: solo un dubbio di formazione. Davanti la coppia Pulisic-Leao
- 20:26 Quote marcatori, comanda la ThuLa. Occhio all'ennesimo gol dell'ex firmato Calhanoglu
- 20:13 San Siro verso l'inaugurazione di Milano-Cortina: iniziati al Parco dei Capitani i lavori per gli allestimenti
- 19:58 L'espansione USA continua, nuovi soci statunitensi per il Cagliari. Giulini: "Rafforzeranno i nostri piani futuri"
- 19:44 Ganz: "Lautaro e Leao fanno la differenza. Quando andai al Milan gli amici veri mi insultarono"
- 19:29 Bookies - Derby di Milano, parte favorita in quota l'Inter. Si prevedono pochi gol
- 19:15 Bergomi: "Derby, Chivu non cambierà atteggiamento. Acerbi o Bisseck? Chiunque sceglie, non sbaglia"
- 19:00 Rivivi la diretta! INTER-MILAN, -2! Il "PRIMO DERBY" di CHIVU, le ULTIME di FORMAZIONE e la GRANDE ATTESA
- 18:54 Calabria: "Il derby di Milano è il migliore di tutti. Dimarco avversario duro già nelle giovanili"
- 18:40 Caso Ultras, incontro per Marotta e Scaroni alla Prefettura di Milano: sottolineati i miglioramenti ma...
- 18:25 Romano: "Adeyemi può lasciare il Borussia Dortmund, Mendes al lavoro. C'è una preferenza. La verità sull'Inter..."
- 18:11 Pagliuca: "Mi sono ricreduto su Chivu, mi sta piacendo molto. Derby importante per entrambe"
- 17:56 UFFICIALE- Troppi infortuni, Vanheusden si ritira a 26 anni: "Decisione difficile, ma devo rispettare la mia salute"
- 17:42 Inter-Milan, domenica il 245esimo derby della storia. Vittorie e gol fatti: Milano è nerazzurra. I numeri
- 17:28 Borja Valero rassicura la Fiorentina e ricorda: "Vanoli ha grandissima personalità, ho lavorato con lui all'Inter"
- 17:13 Arsenal, scatta l'allarme Gabriel. Arteta: "Starà fuori per settimane". Poi fa il punto sugli altri infortunati
- 16:59 Settore giovanile, cinque squadre impegnate nel week-end: spicca Inter-Torino Primavera
- 16:44 Inter e CSI Milano unite per la 'Respect League', Zanetti: "Il campo da calcio è un luogo di inclusione e fratellanza"
- 16:30 Capello: "Pio Esposito giocatore dal grande futuro. Titolare nel derby? E' una bella gatta da pelare per Chivu"
- 16:15 Causio: "Italia, meglio di così non poteva andare. A partire dal gruppo dell'Inter..."
- 16:00 Bologna da scudetto? Italiano non si sbilancia: "La classifica è corta, in pochissimi punti ci sono molte squadre"
- 15:46 Collovati: "Chivu mi ha fatto ricredere: ecco cosa pensavo. Thuram? Rientro importantissimo perché..."
- 15:31 Facchetti: "Derby della seconda stella indimenticabile. Domenica partita unica, speriamo finisca come nel 1926"
- 15:17 Bologna, Dallinga: "Supercoppa, non ci poniamo limiti. Abbiamo dimostrato di poter battere l'Inter"
- 15:03 Rocchi motiva la scelta di Sozza per il derby di Milano: "Dà garanzie, è in crescita a livello internazionale"
- 14:49 A marzo la Finalissima tra Argentina e Spagna: conferme dalla Conmebol. E per la sede c'è uno stadio favorito
- 14:35 Mondiale U17, Favo prima della sfida con il Burkina Faso che vale la semifinale: "Fedeli alla nostra identità"
- 14:21 Inter-Barça, il retroscena di Lewandowski: tensione tra Christensen e Flick prima del pazzo pareggio di Acerbi
- 14:07 Prandelli: "Chivu non è bravo solo nella comunicazione. Ho sentito delle critiche, ma Marotta crede in lui"
- 13:52 Serena: "Questo derby pesa tanto dal punto di vista psicologico. Pio Esposito? Il futuro è suo, deve solo rimanere tranquillo"
- 13:38 Italia, playoff a marzo. Spalletti sicuro: "Sono convinto che andremo al Mondiale"
- 13:24 Sky - Inter, le ultime dalla Pinetina: tre indisponibili nel derby. Sucic e Carlos Augusto probabili titolari
- 13:10 Emerson Royal spettatore del derby: "Partita assurda, l'anno scorso fu supremazia Milan"
- 12:56 Ancora Altobelli: "Pio Esposito? Finalmente un grande attaccante in azzurro. E su Acerbi in nazionale..."
- 12:42 Suso: "L'Inter mi voleva, Spalletti mi chiamò, ma dissi di no per un motivo"
- 12:28 GdS - I club in aiuto della Nazionale: stage a febbraio? Ma per il resto...
- 12:14 Derby, San Siro tutto esaurito: allo stadio oltre il 90% di tifosi fidelizzati. Pronta anche una coreografia sue due anelli
- 12:00 ACERBI-BISSECK e ZIELINSKI-SUCIC, i BALLOTAGGI di CHIVU: cosa FILTRA. COREOGRAFIE al DERBY?
- 11:44 Stramaccioni: "Irlanda del Nord alla nostra portata, ma attenzione. Pio Esposito? Gli avevo predetto un futuro da centravanti della Nazionale"
- 11:30 SI - Inter, fiducia a Luis Henrique: niente cessione a gennaio, nonostante le prime avances da una big della Serie A
- 11:02 GdS - Da Calhanoglu-Saelemaekers a Materazzi-Gattuso: il derby di Milano è differente
- 10:48 CdS - Barella vs Milan: c'è un tabù da sfatare. Solo Ambrosini peggio di lui
- 10:34 Il Giornale - Inter e Milan insieme in Nba Europe? Possibile: gli scenari
- 10:20 La Repubblica - Inter-Milan, derby senza coreografie: le ultime dalle Curve
- 10:06 Federico Jaselli Meazza: "Demolizione San Siro? Dispiace, anche se il nuovo stadio è inevitabile"
- 09:52 Eranio: "Inter squadra da battere. Sfida a centrocampo nel derby? Segnalo due outsider"
- 09:38 Matteoli: "Sucic mi piace: ecco perché. Barella-gol nel derby? Lui segna poco ma..."
- 09:24 TS - Calhanoglu-Modric, le chiavi per il paradiso. Il turco, finora, è stato uomo da big match
- 09:10 Bergomi: "Italia superiore all'Irlanda del Nord e meglio di come sembra. In finale eviterei..."
- 08:56 CdS - Torna Akanji, si scalda Carlos Augusto: la probabile formazione dell'Inter
- 08:42 Altobelli: "Chivu sta dimostrando di essere da Inter. Lautaro? Se resta, mi sorpassa nella classifica dei goleador. E su Pio Esposito..."
- 08:28 CdS - Mendes offre Adeyemi all'Inter: il club nerazzurro ha ascoltato e registrato
- 08:14 GdS - Bisseck sfida Acerbi, scommessa Carlos Augusto, dubbio in mezzo: la probabile formazione
- 08:00 In attesa di Atletico-Inter, Simeone ricorda il derby del marzo '98: "Ho segnato come un attaccante"
- 00:00 Le sensazioni di equilibrio per esorcizzare l'inconscio
- 23:55 Acquafresca: "Partite come il derby vanno da sole, non mi aspetto un Milan in attesa"
- 23:41 Serie A, i campi si colorano di rosso per promuovere la campagna contro la violenza sulle donne
- 23:27 Azzi (Dazn): "Campionato in chiaro non è un modello sostenibile, ecco perché"
- 23:13 Cosenza, ass. Infrastrutture Napoli: "Per il nuovo San Siro si investirà 1 mld, qui serviranno almeno 5-600 mln"
- 22:58 Convocato per lunedì 24 il Consiglio FIGC. Sarà anche presentato lo sponsor della Coppa Italia Serie C
- 22:44 Abbiati: "Derby? Ho massima fiducia in Allegri, è l'allenatore perfetto per il Milan"
- 22:30 La Champions League continuerà anche su Amazon Prime Video: l'emittente si è garantita i diritti fino al 2031
- 22:16 Gravina: "VAR fondamentale, ma c'è qualcosa da rivedere. Troppe partite? I nostri club dipendono dai ricavi UEFA"
- 22:02 I grandi Club d'Europa continueranno a 'giocare' su Sky Sport: acquisiti i diritti tv per il quadriennio 2027/31
- 21:48 Bologna, Miranda: "Modelli? Mi piaceva Theo Hernandez. Degli italiani apprezzo Dimarco e Cambiaso"