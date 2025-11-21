Il derby di Milano è il big match della dodicesima giornata di Serie A e può valere la vetta della classifica: l'Inter capolista “ospita” il Milan, terzo a -2. I nerazzurri possono interrompere la striscia negativa che li ha visti a digiuno di vittorie in tutte le cinque stracittadine della scorsa stagione, fra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Ne sono convinti i bookmaker che offrono il successo degli uomini di Christian Chivu a 1,90 su Snai e 1,92 su 888sport. Il pareggio, esito del penultimo e terzultimo precedente, è offerto a 3,55, mentre il colpo “esterno” rossonero (come nell'ultimo scontro diretto del 23 aprile) vale 4 volte la posta.

L'Under, uscito solo due volte negli ultimi sette derby, è in leggero vantaggio, a 1,88, sull'Over, indicato a 1,92. Fra i risultati esatti in “pole” in lavagna, a 7, l'1-1, esito di due delle ultime tre sfide, seguito dall'1-0 a 7,75 e dal 2-1 a 8,75. Si sale a 12 per lo 0-1 a favore dei ragazzi di Massimiliano Allegri.