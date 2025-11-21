Nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha fatto una sorta di mea culpa relativamente all'utilizzo del VAR in questa stagione: "Sul VAR sicuramente abbiamo fatto qualche errore di troppo, l’ho detto anche ai ragazzi. Il VAR serve a evitare l’errore, ma non deve sostituire l’arbitro, che deve prendere la decisione finale. È unsupporto fantastico, da usare al meglio: abbiamo fatto errori che potevamo non fare. La cosa positiva è che stiamo facendo crescere un gruppo molto giovane, ragazzi che hanno poca esperienza e stanno facendo grandi partite in Serie A. È una cosa che mi motiva molto”.