Dell'esperienza non certo indimenticabile vissuta per sei mesi al Milan nella passata stagione, Emerson Royal, si è portato con sé alcune rare cartoline che gli evocano dei bei ricordi. Tra queste ce ne sono due in particolare, come raccontato dal brasiliano alla Gazzetta dello Sport: "Mi sono sentito spesso criticato con molta esagerazione, anche in momenti in cui avevo fatto partite importanti davvero molto bene… Mi sento sicuramente orgoglioso del primo derby e della partita con il Real Madrid. Io sono fatto così, mi gaso con le grandi e l’atmosfera forte".

A proposito delle sfide con l'Inter, il laterale ora in forza al Flamengo non si perderà la stracittadina di domenica sera: "Non sarò in campo, ma quella sensazione bellissima la vivrò comunque. A Milano è una partita assurda e la gioia di vincerla è ineguagliabile per l’importanza che ha. Noi l’anno scorso abbiamo riportato la supremazia rossonera… Spero che il Milan continui questa scia: di sicuro avrà un tifoso in più".