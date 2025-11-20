Gianpaolo Calvarese definisce la designazione di Simone Sozza per il derby di Milano di domenica sera 'azzardatissima, per usare un eufemismo'. Una frase forte che poi motiva ricordando i precedenti più freschi dell'arbitro di Seregno con l'Inter: "Probabilmente la peggior gara della sua carriera è stata proprio il derby in Supercoppa italiana, Inter-Milan - dice l'ex direttore di gara sul suo profilo Instagram -. Qualche settimana fa, nonostante un ottimo inizio di stagione, ha vissuto una serataccia in Inter-Fiorentina, non concedendo due rigori, l'ultimo davvero plateale per una trattenuta su Pio Esposito".

La scelta di Gianluca Rocchi, secondo Calvarese, doveva ricadere su un altro profilo: "Detto questo, il candidato naturale credo fosse Massa e non vederlo designato domenica significa che quasi sicuramente uscirà martedì in Champions League".

Discutibile, per Calvarese, anche la scelta di chi assisterà Sozza nella sala VAR di Lissone: "Aureliano che è sicuramente valido ma quest'anno ha fatto malissimo Verona-Juve, l'Avar Di Paolo non lo avrei rimesso dopo il derby dell'anno scorso in cui era VAR con infinite polemiche per il contatto Thuram-Pavlovic".