La Curva Nord tornerà a sostenere l'Inter nel derby di Milano, come ha fatto già nelle ultime partite, ma in vista della partita di domenica prossima non ci sarà alcuna coreografia. Verrà organizzato qualcosa, secondo La Repubblica, con cartoncini e teli dipinti, ma alle autorità non sono arrivate richieste per coreografie vere e proprie.

Dalla parte opposta, anche il tifo organizzato del Milan non sembra intenzionato a proporre coreografie particolari. Qualche cartoncino rosso e nero, ma nulla di più. Se non la voce: anche gli ultras rossoneri, infatti, da qualche settimana hanno sospeso lo sciopero del tifo.