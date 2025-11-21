Intercettato da Milannews.it, Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter, ha espresso il suo apprezzamento per il tecnico nerazzurro Cristian Chivu: "Non ci credevo molto all'inizio, quando hanno ufficializzato il suo arrivo. Ma mi sono ricreduto, mi sta piacendo molto".

Per chi credi sia più importante il derby?

"Penso per entrambe, per la classifica e per lo stato emotivo".

Che partita ti aspetti domenica?

"Una sfida equilibrata con molti gol".

C'è una favorita?

"Un derby è sempre un derby, ma credo che l'Inter sia favorita".

I calciatori che possono incidere maggiormente?

"Lautaro Martinez e Pio Esposito per l'Inter, Mike Maignan e Luka Modric per il Milan".