Intervistato da Sky Sport in qualità di doppio ex di Inter e Milan, Aldo Serena si proietta al derby della Madonnina di domenica sera, il primo con i 'grandi' per Francesco Pio Esposito: "Devo dire che lavora molto con il fisico, è un attaccante altruista che anche in area non guarda solo la porta. Per la giovane età è qualcosa di unico, poi è essenziale e concreto. Il futuro è suo, deve solo rimanere tranquillo, ma mi sembra una persona equilibrata", le sue parole.

Le due coppie d'attacco del derby a confronto.

"Thuram e Lautaro sono una coppia affiatata, hanno caratteristiche che amplificano le loro potenzialità. Leao e Pulisic dovranno essere innescati dalle verticalizzazioni, ecco perché Chivu sta pensando di schierare Bisseck al posto di Acerbi e De Vrij".

Ti ha sorpreso il Milan di Allegri?

"Per come è stato costruito, il Milan ha un centrocampo fantastico. Il fatto di ritrovare Rabiot è fondamentale. Manca l'attaccante che concluda l'azione, Gimenez non è ancora entrato nelle dinamiche del gioco. Ma faccio presente che nel Milan che vinse la stella l'attaccante era Chiodi e segnò appena un gol".

Quanto pesa il derby?

"La settimana successiva alla partita cambia eccome l'umore, a seconda se vinci o perdi. C'è un'energia potente quando giochi questa partita, l'erba frigge. Questo è un derby che può non condizionare il campionato, ma conta tanto sotto il profilo psicologico".