Il forfait non è ancora ufficiale, ma la strada purtroppo appare segnata. Denzel Dumfries, con ogni probabilità, sarà costretto a saltare il derby a causa dell'infortunio alla caviglia rimediato durante Inter-Lazio, quando Zaccagni gli è caduto sull'articolazione dopo il tackle di Sucic.

La Gazzetta dello Sport conferma le previsioni pessimistiche degli ultimi giorni: "Servirebbe un miracolo per rimetterlo in piedi in tempo per allenarsi e giocare un derby. Lo staff medico dell’Inter, coordinato dal dottor Volpi, proverà a restituirlo a Chivu entro la fine della settimana per consentirgli di partecipare alla trasferta di Champions a Madrid. La distorsione alla caviglia, che risale ormai all’ultima partita di campionato contro la Lazio, non è guarita nelle giornate trascorse in Olanda, con la Nazionale. Anzi. Dumfries è tornato in condizioni non buone, sente ancora dolore, Di conseguenza non può allenarsi con l’Inter e con ogni probabilità dovrà guardare la grande sfida cittadina dalla tribuna di San Siro".

La buona notizie è che invece è rientrato il piccolo allarme per Zielinski, tornato affaticato dalle gare con la Polonia. Il centrocampista ieri si è allenato regolarmente alla Pinetina confermando la sua autorevole candidatura per il derby: "Chivu dovrebbe scegliere lui per completare il centrocampo a tre con Barella e Calhanoglu", scrive la rosea. E Mkhitaryan? L'armeno, fermo dal match di Napoli dello scorso 25 ottobre, dovrebbe rivedersi tra i convocati per la partita di Pisa del 30 novembre.

