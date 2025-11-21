Ci si avvicina a grandi passi al derby di Milano, in programma domenica sera a San Siro. Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, studia l'undici titolare da schierare contro l'Inter. Secondo Sky Sport, l'allenatore livornese ha un solo dubbio di formazione in vista di domenica, riguarda la fascia sinistra, dove c'è un ballottaggio tra Estupiñán e Bartesaghi. Ci saranno due rientri dal 1': si tratta di Tomori e Rabiot. In attacco la coppia formata da Pulisic e Leao.