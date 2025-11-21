Fabio Fulgeri, avvocato del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervistato da Radio CRC rende nota l'accoglienza da parte del club partenopeo della richiesta di rinvio a giudizio verso il proprio numero uno. Ribadendo la delusione ma anche la serenità del club, Fulgeri esprime la propria versione dei fatti: "La valutazione della giustizia sportiva è stata diversa a Napoli rispetto ad altre analoghe vicende. L’Inter acquistò un paio di giocatori della Roma, ma i pubblici ministeri di Milano chiesero l’archiviazione poiché non sussistevano irregolarità e violazioni di carattere penale da parte della società nerazzurra. Il Napoli non ha avuto la stessa fortuna e la stessa sorte, le decisioni sono state diverse. Il giudice ha assunto la direzione del processo da circa un mese e mezzo, il materiale informativo da esaminare era abbastanza ampio. L’operazione legata a Kostas Manolas è stata contestato solo per i principi contabili applicati, lo stesso per quella di Victor Osimhen dove abbiamo richiesto il parere di illustri professori universitari e rilevanti associazioni professionali".

Fulgeri prosegue: "Abbiamo depositato tanto materiale difensivo che sosteneva le nostre tesi, ma non è bastato. Una decisione pilatesca è molto più semplice poiché scrivere un decreto che dispone il giudizio significa vergare una frase. Contrariamente a predisporre una sentenza di proscioglimento e assoluzione necessita di una buona volontà di scrivere che non è stata ritenuta fattibile. È la medesima vicenda con soggetti diversi che ha interessato l’Inter. La questione legata a Manolas andava stralciata, nemmeno archiviata. Nonostante la riforma Cartabia, questo è il destino che subiscono molti processi italiani. Da difensori siamo delusi, ma siamo più che sereni. Se dovessi scommettere sulla definizione positiva della vicenda, lo farei ad occhi chiusi. Sono convinto che il processo sarà valutato da un collegio di giudici e ci sarà un confronto". Infine, viene bollata come una 'bufala' l'ipotesi di una riapertura del processo sportivo: "I termini sono stati ampiamente deposti e gli atti sono stati acquisiti dalla Procura che ha ritenuto di non riaprirlo. Il Napoli non ha conseguito nessun vantaggio da queste due operazioni. Sarebbe stato una cosa folla riaprire il processo sportivo. De Laurentiis è sereno. Ha consapevolezza della sua posizione".