Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato ai media a margine dello Sport Industry Talk di RCS, toccando temi legati alla Nazionale, al movimento calcistico italiano e al futuro di Kristjan Asllani:

Sul sorteggio imminente dei playoff Mondiali, Cairo non nasconde un pizzico di sfortuna:

"È andata male con la Norvegia purtroppo, ora vediamo chi ci toccherà ai playoff".

A proposito delle ricette per rilanciare il calcio italiano, il presidente granata ha spiegato:

"Stamattina abbiamo fatto un’analisi su cosa servirebbe per rilanciare il calcio italiano, dalla pirateria al numero delle squadre professionistiche, fino al Covid che ci ha fatto perdere oltre 3 milioni. Perdite che sono diventate debiti, senza mai un aiuto. Poi ci sono gli stadi, da costruire o rinnovare. I nostri giovani sono bravi, dobbiamo farli giocare di più: ci sono troppi stranieri. Penso che il Governo potrebbe fare un’attività per stimolare la crescita dei talenti".

Su Asllani, arrivato in prestito dall’Inter:

"Con la sua Albania andrà ai playoff, come noi italiani. Nel derby ha fatto un buon secondo tempo. Asllani ci piace, l’abbiamo preso in prestito e sta facendo bene. Sta al mister decidere se metterlo. Riscatto? Siamo neanche a un terzo del campionato: vogliamo vederlo all’opera. Sta facendo buone cose e deve confermarsi per convincerci a riscattarlo".

Infine, un commento sul mercato di gennaio:

"Non abbiamo ancora parlato di mercato né con Vagnati né con il mister. Ragioneremo se eventualmente qualcuno potrà andare a giocare e, da lì, capire se reinserire qualcuno".