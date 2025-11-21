Con la Champions League 2025/26 arrivata alla quinta settimana di partite, i 36 club partecipanti continuano a raccogliere i frutti fin qui maturati sul piano degli incassi. Nella giornata di oggi, riporta Calcio e Finanza, la UEFA ha effettuato infatti nuovi pagamenti per la partecipazione alla massima competizione europea per club, distribuendo i premi legati ai risultati ottenuti dalle squadre partecipanti nelle partite delle prime quattro giornate del girone unico. Si parla di un montepremi totale di 151 milioni di euro in termini di bonus, suddivisi tra i 2,1 milioni di euro per ogni successo conquistato e i 700mila euro per ogni pareggio. Ogni club può così incassare un massimo di 8,4 milioni, frutto di quattro successi nelle quattro partite iniziali della prima fase.

L'Inter, in questo senso, ha fatto jackpot: avendo vinto tutte e quattro le prime partite giocate in ambito continentale, i nerazzurri hanno incassato il bottino pieno, seguiti dall'Atalanta con 4,9 milioni di euro, risultato frutto di due vittorie e un pareggio in questa prima parte della competizione. Terzo posto per il Napoli con 2,8 milioni di euro (frutto di un successo e un pari), chiude al quarto posto la Juventus, che incassa 2,1 milioni di euro grazie a tre pareggi.