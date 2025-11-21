La 'Finalissima', ovvero la partita che metterà di fronte i campioni del mondo dell'Argentina alla Spagna regina d'Europa, si giocherà a marzo in campo neutro, secondo quanto rivelato nelle scorse ore da Alejandro Domínguez, presidente della Conmebol, alla AFP e a un medio paraguaiano. La FIFA deve ancora ufficializzare la data, tenendo conto di un calendario al solito zeppo di impegni tra gare di club e nazionale; quanto alla sede che ospiterà lo scontro tra Lionel Messi e Lamine Yamal, secondo alcuni media internazionali, la scelta potrebbe ricadere sullo stadio Lusail di Doha, già teatro della finale della Coppa del Mondo 2022.