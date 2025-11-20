Manca ancora qualche giorno al fischio d'inizio di Inter-Milan, ma Cristian Chivu inizia a studiare la probabile formazione con le assenze praticamente certe di Dumfries, Mkhitaryan, Darmian e Di Gennaro (RILEGGI QUI). Sky Sport prova ad abbozzare l'undici nerazzurro partendo proprio dalla fascia destra, dove Carlos Augusto è nettamente favorito su Luis Henrique per rimpiazzare l'olandese. Nella corsia opposta, invece, è confermato Dimarco.

Gli altri dubbi da sciogliere sono in difesa e in mezzo al campo: al centro del reparto arretrato Acerbi e Bisseck si giocano una maglia tra Akanji e Bastoni, mentre in mediana Sucic al momento appare in leggero vantaggio su Zielinski per completare la cerniera di centrocampo con gli intoccabili Calhanoglu e Barella. In attacco la grande novità sarà Thuram, pronto ad affiancare di nuovo Lautaro dall'inizio.