In coda al suo lungo intervento su Sky Sport, Gianluca Rocchi, responsabile della CAN, ha motivato così la designazione di Simone Sozza per Inter-Milan, una decisione che ha ricevuto più di qualche critica, soprattutto alla luce del precedente nel derby di Supercoppa italiana in cui l'arbitro di Seregno non era stato preciso in alcune decisioni chiave: "E' in grande crescita a livello internazionale, sta facendo partite di Champions con buona regolarità: dà grandi garanzie. Non ci riguarda il fatto che sia della provincia di Milano, questo tabù è stato superato. I club non hanno mai discusso la provenienza geografica. C'è un retropensiero sulla provenienza dell'arbitro, ma è uno discorso folcloristico. La scelta deve essere di qualità. Io ne ho fatti due derby di Milano, mi divertivo nettamente di più in campo rispetto a oggi".