Ospite in collegamento con Sky Sport, Fabio Capello spiega il significato del derby di Milano, ripensando anche ai suoi trascorsi milanisti: "Sono tutti particolari, non ne ricordo uno che mi abbia emozionato di più - spiega Capello -. Il derby è la partita più difficile da giocare, c'è una tensione unica: è difficile da giocare per quello che rappresenta per Milano e l'Italia, visti i tanti tifosi che hanno le due squadre. Bisogna saperlo giocare il derby, non serve parlare tantissimo coi giocatori in settimana perché la motivazione è già alta e si rischierebbe di fare dei danni".
Ti aspettavi l'impatto di Allegri? Che mossa a sorpresa ti aspetti?
"E' una partita particolare, Allegri ne ha vissuti tanti di derby. Quando vinse il campionato col Milan fece una stagione strepitosa, è l'uomo giusto per impostare un derby per mettere in difficoltà l'Inter, che ritengo superiore al Milan. Deve riuscire a far pensare ai giocatori di essere più forti. Il rientro di Rabiot può ridare l'equilibrio a un Milan che altrimenti soffrirebbe la qualità sugli esterni dei nerazzurri. La cosa che mi incuriosisce è il rientro di Pulisic, vediamo se sarà in forma dopo tanti giorni di assenza: lui e Leao possono creare problemi in contropiede. Poi dipende da come si sveglia Leao, è un giocatore unico che può essere decisivo così come farti arrabbiare. Le sue qualità rimangono comunque indiscutibili"
Per Chivu è il primo derby, è un predestinato?
"E' un giocatore che è arrivato in Italia grazie a me e a Baldini, lo avevamo ritenuto importante dentro e fuori dal campo. Ha carisma, serietà e intelligenza, può guidare bene l'Inter".
In difesa schireresti Acerbi o Bisseck?
"A me Acerbi piace, è l'unico giocatore con intelligenza e personalità. Bisseck è un buon giocatore, ma preferirei l'italiano".
L'attacco dell'Inter.
"Grande abbondanza e qualità, tutti gli attaccanti partecipano alla manovra e si muovono in sincronia: questa è una rarità. Chivu dispone di giocatori completi, un bel problema per Chivu rispetto a chi schierare ma sono problemi che vorrebbe avere Allegri e gli altri allenatori".
Un protagonista del derby.
"A me piace molto Pio, un giocatore dal grande futuro. Si muove benissimo in campo, ha una grandissima visione di gioco. Deve maturare in zona gol, non ha ancora il pensiero rapido per tirare in porta. Lui titolare domenica? E' una bella gatta da pelare per Chivu, Esposito viene dal gol in Nazionale e farlo giocare sarebbe un premio. Con le cinque sostituzioni probabilmente lo vedremo in campo".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
