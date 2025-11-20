Raccontando gli intrecci di mercato tra Inter e Milan nella settimana del Derby di Milano, Gianluca Di Marzio si sofferma anche su Marcus Thuram, punto di forza dell'attacco nerazzurro che rischiò il trasferimento sull'altra sponda del Naviglio: "Thuram è stato molto vicino al Milan, aveva già parlato più volte anche con Pioli", svela l'esperto di mercato dagli studi di Sky Sport.

L'Inter si era mossa per Tikus già anni prima, poi l'infortunio al ginocchio aveva fatto saltare l'operazione con il Borussia Mönchengladbach: "Ha fatto la differenza la perseveranza e la giocata d’anticipo fatta dall’Inter due/tre anni prima, quando era al 'Gladbach - prosegue Di Marzio -. L’Inter lo voleva prendere per fare l’esterno, poi l’operazione saltò al traguardo per un infortunio. Alla fine ha scelto l’Inter ricordandosi che loro si erano mossi prima per lui, con Ausilio, Baccin e Marotta".