Zero gol in 26 incroci: questo il curioso dato di Nicolò Barella con il Milan, la squadra che più ha sfidato ma alla quale ancora non è riuscito a segnare con la maglia dell'Inter, cosa invece riuscitagli quando indossava i colori rossoblu del Cagliari nel 2017/18.

"Il derby arriverà in un momento particolare, visto che il sardo vuole smaltire le delusioni maturate con la Nazionale (86’ in campo nella debacle contro la Norvegia) e mettere fine al digiuno dell’Inter, incapace di vincere nelle ultime 5 sfide contro il Milan nella passata stagione (3 sconfitte e 2 pareggi) - sottolinea il Corsport -. I rossoneri addirittura non registrano una serie più lunga senza sconfitta da vent’anni, nel periodo compreso tra novembre 2002 e aprile 2005".

"Barella non vede l’ora di cancellare quel numero zero alla voce gol e tra l’altro l’unico che ha giocato più Milan-Inter di lui (26 volte) senza mai trovare il gol al momento è l’ex rossonero Massimo Ambrosini", si legge.