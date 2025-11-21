Dopo le parole di Mark Tatum, dirigente Nba che ha parlato ieri di un possibile coinvolgimento di squadre come "Real Madrid, Barcellona, Manchester City, Paris Saint-Germain e AC Milan" nel nuovo progetto europeo del basket, Il Giornale sottolinea oggi la possibilità che Inter e Milan uniscano le forze per un nuovo, ambizioso progetto nella pallacanestro. Un progetto che coinvolgerebbe RedBird e Brookfield.

La nuova Lega dovrebbe arrivare nel 2027, ma già a giugno 2026 ci sarà uno scenario più delineato e l'Nba vuole Milano. Se l'Olimpia Milano dovesse restare con Eurolega, allora Inter e Milan potrebbero unire le forze per l'Nba.