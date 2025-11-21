Continua l'espansione degli investitori made in USA nel calcio italiano, con nuova tappa la Sardegna: il Cagliari Calcio annuncia infatti l’ingresso al 40% nel proprio capitale sociale di nuovi investitori, finalizzati all’acquisizione di una quota di minoranza qualificata. Il gruppo fa riferimento all’imprenditore Maurizio Fiori, amministratore delegato di Praxis Capital Management: originario del Sulcis, si è trasferito quando era in quarta liceo negli Stati Uniti e appena dopo il ritorno in Italia ha deciso di spostarsi nuovamente Oltreoceano, dove ha intrapreso il suo percorso lavorativo.

Tommaso Giulini, che manterrà il controllo del club da presidente, commenta così la notizia: "Accogliere Maurizio e il suo gruppo di investitori rafforza i nostri piani futuri e conferma il potenziale globale del nostro club. La loro visione, unita all’esperienza e al rispetto per le nostre tradizioni, li rende partner ideali per costruire insieme il Cagliari del futuro".