La Unique Sports Group di di Gordon Stipic e William Salthouse, l'agenzia che gestisce la procura del centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu, ha vinto il prestigioso premio di Agency Of The Year ai Global Football Industry Awards, evento dove sono state premiate alcune delle componenti centrali e più rilevanti del panorama calcistico inglese e mondiale.

Unique Sports Group uno dei giganti mondiali delle procure internazionali che ha un portfolio clienti stimato di oltre 1 miliardo di euro come valore secondo il sito specializzato Transfermarkt. Tra i nomi in scuderia, anche quelli di Alexis Saelemakers, Malick Thiaw e Noah Atubolu.