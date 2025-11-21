Dalla lunga collaborazione tra Inter e CSI Milano nasce la 'Respect League', uno speciale campionato di calcio dedicato ai giovani under 12 degli oratori della provincia di Milano e Monza con lo scopo di promuovere uno sport cche educa all’inclusione per combattere ogni forma di razzismo. "Il cuore di questa collaborazione è semplice e potente: trasformare la stagione in un vero e proprio laboratorio di apprendimento e ispirazione per i giovani atleti - scrive il club nerazzurro su Inter.it -. Inter organizzerà per le squadre partecipanti diverse esperienze formative ed emozionali, con momenti di riflessione profonda sull’unione di sport e inclusione, tra cui tre date dedicate al Memoriale della Shoah, e una giornata (il 21 marzo) dedicata alla lotta alla discriminazione razziale. Momento culmine del percorso sarà la consegna del “Premio Inter” alle due squadre finaliste del campionato, a fine maggio. Per dirigenti e allenatori invece, sono previsti appuntamenti formativi con i coach del Settore Giovanile nerazzurro.

L'iniziativa ha visto anche la partecipazione del Vice Presidente nerazzurro Javier Zanetti: "È stato un grande onore parlare ai giovani capitani delle squadre che parteciperanno a questo campionato speciale. Per l’Inter è sempre molto importante impegnarsi per trasmettere ai ragazzi i valori educativi dello sport, per rendere il campo da calcio un luogo di inclusione e fratellanza. Perché loro sono il futuro del gioco e della nostra società".

"Questo progetto con l'Inter - dice invece Massimo Achini, Presidente CSI Milano - è la dimostrazione più bella di quello in cui il CSI crede da sempre, lo sport è un potentissimo strumento di educazione alla vita e non stiamo parlando solo di classifiche e di risultati in campo, ma di creare cittadini migliori, di far crescere i ragazzi con i valori di lealtà, sacrificio e lavoro di squadra. Questo progetto esprime il valore dell’alleanza virtuosa tra sport di base e sport di vertice per costruire esperienze formative per i nostri giovani. Un segnale di grande responsabilità sociale".