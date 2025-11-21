Dopo aver battuto il Napoli al Dall'Ara, il Bologna si prepara a tornare in campo per sfidare l'Udinese con l'obiettivo di restare ancora aggrappato alle zone alte della classifica. Parlando in conferenza stampa in vista del match di Udine, Vincenzo Italiano risponde così a chi gli chiede se tra gli emiliani si può nominare la parola 'scudetto': "La classifica è corta, in pochissimi punti ci sono molte squadre e sono certo che chi ora sta faticando ricomincerà a fare punti - le parole dell'allenatore rossoblu -. Poi adesso con i campi pesanti verranno fuori altri valori. È ancora presto per delineare la classifica, servo almeno altre cinque partite".