Inter-Milan vedrà una sfida tra due linee di centrocampo di alto livello. "Sono entrambi molto forti, sarà una bella lotta in mezzo al campo, la partita si deciderà lì", dice Gianfranco Matteoli a Tuttosport.
"Calhanoglu e Modric? Sono due grandi giocatori, ma attenzione, hanno bisogno degli altri centrocampisti e di tutta la squadra per rendere al meglio. Il regista diventa importante quando tutti gli altri sono coordinati e ti danno la possibilità di dare la palla in una certa maniera. Rabiot-Barella? Due grandi giocatori, con caratteristiche diverse, molto importanti per le due squadre. Si è sentita l’assenza di Rabiot al Milan, quella con Barella sarà un'altra bella sfida nella sfida". Il sardo, tra l'altro, non ha mai segnato nella stracittadina. "Magari è la volta buona. Lo conosco bene e anche per motivi di cuore spero possa decidere lui la gara. Tira poco? Probabilmente avrà più gusto nel dare la palla vincente al compagno. Chi al posto di Mkhitaryan? Deciderà Chivu, un allenatore molto bravo. A me comunque Sucic piace molto, mi sembra un giocatore valido che potrà diventare una pedina importante per l'Inter".
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie
