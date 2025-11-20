Lungo intervento da parte del presidente nerazzurro Giuseppe Marotta nel corso del panel Sport Industry Talk di RCS: "Quella tra noi e il Milan è una sana rivalità - ha esordito il numero uno dell'Inter -. Amici sempre e antagonisti nei 90 minuti, nel nome della sana attività sportiva. Speriamo che lo spettacolo diventi uno spot per tutto il movimento calcistico".

Sarà il primo derby con Inter e Milan co-proprietari di San Siro. Cosa pensa?

"Sarà la prima volta che faremo il derby a San Siro da proprietari. Ha un significato epocale e ha tracciato un solco importante per il futuro. Ci sarà rispetto per i valori e le emozioni che si sono vissute in quello stadio".

Un commento anche sui risultati negativi della Nazionale: "Questo è un momento dove dobbiamo stare tutti uniti per raggiungere il Mondiale. L'esito finale poi darà via alla critica e l'autocritica. Non solo la componente federale deve essere oggetto di critica, ma anche tutto il movimento calcistico, compresi i club. Oggi hanno già ottenuto la qualificazione alcune nazioni che hanno il ranking FIFA inferiore al cinquantesimo posto. È evidente che il calcio europeo, a mio giudizio, debba essere un po' più tutelato".

Su Pio Esposito: "Da diversi anni era un predestinato. Siamo orgoglioso che indossi la maglia dell'Inter e venga dal settore giovanile. Deve essere oggetto di emulazione per i più piccoli".

Adeyemi vi interessa? "Non parliamo di mercato in questo momento. Siamo orgogliosi di tutti i giocatori che compongono la nostra rosa. Vedremo più avanti con i nostri direttori sportivi".