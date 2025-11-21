Cosa pensa Luciano Spalletti sulla possibilità di modificare il calendario di Serie A per il playoff Mondiale che attende la Nazionale a marzo? Il tecnico della Juventus risponde nella conferenza stampa pre Fiorentina tornando anche sul recente passato trascorso sulla panchina azzurra: "Per me non è un problema per quello che mi hanno detto, io mi sono versato molto più olio bollente di quello che mi hanno voluto versare. Secondo me ci siamo resi conto che il percorso sarebbe stato questo e siamo in corsa per il nostro obiettivo".

"Ora tutti si sono resi conto che abbiamo avuto a che fare contro una squadra forte come la nostra - aggiunge Spalletti, riferendosi al confronto con la Norvegia -. Noi abbiamo una Nazionale forte: ora bisogna sostenere i giocatori e il nostro commissario tecnico, noi possiamo aiutarla volendo bene alla Nazionale. Io voglio bene ai calciatori, anche a Gattuso e meritano il mio bene. Come allenatore della Juventus posso dire che saremo contenti di mettere a disposizione per le necessità che hanno per aiutare ad arrivare ai Mondiali. Io sono convinto che andremo al Mondiale, ma se possiamo dare una mano dobbiamo darla tutti insieme".